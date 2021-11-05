«Он подыгрывает Путину»: в США заявили, что Байдену не важна Украина
Президентство лидера Соединенных Штатов Джо Байдена ухудшило позиции Украины в противостоянии с Россией, считает отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Об этом военный заявил в эфире YouTube-канала Intervizor.
По словам Табаха, пространство Киева для маневра резко сократилось. В свою очередь, Москва может смести соседей с этого «маленького плацдарма». При этом украинской стороне не приходится рассчитывать на помощь Вашингтона. По мнению отставного капитана, Байден показывает, «что Украина ему не важна».
«Байден показывает, что Украина ему не важна, что он подыгрывает [президенту России Владимиру] Путину. Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка. А Путин это все воспринимает как подарок», — приводит слова военного РИА Новости.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина вместе с иностранными партнерами разработала план широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай конфликта с Россией, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru