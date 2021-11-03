Украина пообещала Москве «кровавую баню» на фоне слухов о переброске войск
Украинский генерал Игорь Романенко заявил, что стягивание российских войск к украинской границе заставляет Киев готовиться к военному противостоянию.
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко пообещал устроить Москве «кровавую баню» в случае появления российских войск на Украине.
По его словам, с весны происходит усиление у украинско-российской границы, из-за чего Киеву стоит готовиться к действиям широкомасштабного характера.
Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что стягивание российских войск к украинской границе вполне возможно на фоне подготовки американцев к наступлению по всем фронтам.
По его словам, это единственный способ избежать военного противостояния с НАТО.
«Посмотрите по периметру. Все, что у нас происходит, это есть не что иное, как непосредственная подготовка к войне. Такая подготовка начинается в тех случаях, когда военный конфликт ожидается в ближайшие месяцы. Между Россией и США, между Россией и НАТО. Украина - это мелочь пузатая», - отметил он.
При этом в Донецке на фоне применения украинской стороной турецких беспилотников допускают, что украинские военные могут начать широкомасштабное наступление, выполняя приказ США. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.
«Семь лет в Москве рассчитывали на то, что смогут как-то договориться. Не получится договориться, потому что Украина не самостоятельна в принятии решений. Видимо, сейчас после жестких заявлений официальных лиц в США на Украине готовятся исполнить приказ, который им дали», — заключил он.
При этом Стрелков напомнил, что украинская армия стала сильнее с 2014 года, и в случае военных действий рассчитывать на легкую победу России уже не приходится.
«В любом случае, легкой эта война для РФ не будет. На первом этапе Россию могут ждать неприятные сюрпризы вплоть до локальных, унизительных поражений. Но в перспективе Украина противостоять России без реальной постоянной и масштабной помощи НАТО не сможет», - заверил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом в Госдуме неоднозначно ответили на обвинения в усилении группировок у границ с Украиной.
По словам заместителя председателя комитета по обороне Госдумы Юрия Швыткина, Любые перемещения войск внутри страны являются прерогативой российского руководства и не касаются других государств.
«Никто не вправе осуждать эти действия извне, тем более страны Запада, которые используют агрессивную риторику по отношению к нашему государству», - заявил он «Радиоточке НСН».
В свою очередь, в Кремле поспешили опровергнуть все слухи о переброске военной техники РФ к границам Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» подобные публикации. Представитель Кремля считает бессмысленным тратить время на изучение таких фейков.
«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией», - заявил Песков на брифинге.
Американское издание в своей публикации утверждало, что коммерческие космические спутники сфотографировали у города Ельня в Смоленской области военную технику, часть которой якобы относится к Первой Гвардейской танковой армии Вооруженных сил РФ. По версии Politico, такая дислокация техники необычна для данного подразделения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- На Украине предрекли Зеленскому судьбу Януковича
- Коллапс в аэропортах Москвы закончился
- Закупки Росгвардии и ФСО засекретят в 2022 году
- Минсельхоз предупредил о подорожании молочной продукции
- СМИ: Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
- Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в «Лефортово»
- Восемь человек погибли на вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме
- В России появилось устройство для проверки QR-кодов вакцинированных
- В Росатоме создадут снаряд для ловли беспилотников режущей сетью
- Гендиректор МХАТ снял со стены портрет худрука Боякова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru