Украина пообещала Москве «кровавую баню» на фоне слухов о переброске войск

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко пообещал устроить Москве «кровавую баню» в случае появления российских войск на Украине.

По его словам, с весны происходит усиление у украинско-российской границы, из-за чего Киеву стоит готовиться к действиям широкомасштабного характера.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что стягивание российских войск к украинской границе вполне возможно на фоне подготовки американцев к наступлению по всем фронтам.

По его словам, это единственный способ избежать военного противостояния с НАТО.

«Посмотрите по периметру. Все, что у нас происходит, это есть не что иное, как непосредственная подготовка к войне. Такая подготовка начинается в тех случаях, когда военный конфликт ожидается в ближайшие месяцы. Между Россией и США, между Россией и НАТО. Украина - это мелочь пузатая», - отметил он.