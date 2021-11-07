В офисе Зеленского удивились данным США о российских войсках на границе с Украиной

Офис президента Украины не располагает информацией о скоплении российских войск у границ страны, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он также рассказал о недавнем селекторном совещании, которое провел украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе заседания обсуждался вопрос о безопасности.

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«Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — объяснил Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Также издание The Washington Post в своей публикации сообщило о якобы возобновлении перемещения войск РФ возле украинской границы. В публикации утверждается, что в последнее время в социальных сетях появились видеозаписи военных поездов и автоколонн на юге и западе России с боевой техникой, включая танки и ракеты. В публикации также утверждалось, что эта активность вызывает озабоченность в США и Европе.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссийская АрмияУкраина
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