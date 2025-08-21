В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным

Депутат привёл в пример корпорацию Apple, которая даёт скидку в 10% военнослужащим и ветеранам американских Вооруженных сил, отметив, что готов поддержать любые подобные предложения со стороны российского бизнеса.

Нилов указал, что такие льготы в РФ можно было бы распространить не только на военных, но и на правоохранителей, педагогов, медиков и соцработников, а также работников культуры.

«В целом, я считаю, что, конечно, это хороший опыт, который нужно исследовать, пропагандировать и призывать не только производителей, а больше тех, кто это все реализует», — заключил парламентарий.

Ранее Нилов призвал вернуть скидку в 50% на оплату штрафов ГИБДД, сообщает RT.