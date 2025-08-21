В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
Российским производителям и продавцам техники следовало бы предоставлять скидки военнослужащим. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
Депутат привёл в пример корпорацию Apple, которая даёт скидку в 10% военнослужащим и ветеранам американских Вооруженных сил, отметив, что готов поддержать любые подобные предложения со стороны российского бизнеса.
Нилов указал, что такие льготы в РФ можно было бы распространить не только на военных, но и на правоохранителей, педагогов, медиков и соцработников, а также работников культуры.
«В целом, я считаю, что, конечно, это хороший опыт, который нужно исследовать, пропагандировать и призывать не только производителей, а больше тех, кто это все реализует», — заключил парламентарий.
Ранее Нилов призвал вернуть скидку в 50% на оплату штрафов ГИБДД, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
- Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
- В новом альбоме Вадима Самойлова будут две песни на стихи Суркова
- В Госдуме предложили ЗАГСу контролировать браки россиян с мигрантами
- Пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Сочи самолета
- VPN и даркнет: Россиянам объяснили, какое поведение в интернете сочтут «подозрительным»
- Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
- «Бюджетно и насыщенно»: Туроператор оценил безвиз в Иорданию
- ВКС России уничтожили пункты склад украинских БПЛА
- Врач Овечкин рассказал о лечении Ефремова в Кисловодске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru