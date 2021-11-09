Украина захватила поселок Старомарьевка в ДНР

Киевские силовики захватили поселок Старомарьевка в ДНР. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, представители Киева уже повесили украинский флаг и возвели траншеи на территории линии соприкосновения в Донбассе. Политик рассказала, что поселок Старомарьевка находился в «серой зоне» и не был под контролем ВСУ и ДНР.

Никонорова подчеркнула, что руководство ДНР просило Киев прекратить операцию, но в столице Украины требования проигнорировали.