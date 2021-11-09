Украина захватила поселок Старомарьевка в ДНР

Киевские силовики захватили поселок Старомарьевка в ДНР. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, представители Киева уже повесили украинский флаг и возвели траншеи на территории линии соприкосновения в Донбассе. Политик рассказала, что поселок Старомарьевка находился в «серой зоне» и не был под контролем ВСУ и ДНР.

Никонорова подчеркнула, что руководство ДНР просило Киев прекратить операцию, но в столице Украины требования проигнорировали.

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По сообщениям СМИ, Старомарьевка была занята украинскими войсками еще в конце октября. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевича на прошлой неделе потребовал от Специальной мониторинговой миссии (СММ) проанализировать последствия нахождения армии Киева на территории данного поселка. За это время в Старомарьевку в качестве гуманитарной помощи было поставлено 150 тонн угля.

В последнее время возрастает напряженность на границе Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики. В Кремле считают, что Киев намеренно идет на войну.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что война России и Украины – неизбежна.

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ФОТО: РИА Новости
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