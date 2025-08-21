Путин поздравил писателя Энтина с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта, писателя, драматурга и сценариста Юрия Энтина с 90-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил вклад Энтина в воспитание подрастающего поколения, указав, что свой талант он посвятил «развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации».
«Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за её пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество», - написал глава государства, пожелав поэту здоровья и вдохновения.
Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Он широко известен благодаря песням, которые он написал для таких анимационных и кинофильмов, как «Бременские музыканты», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «31 июня», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего» и многих других.
Ранее Путин поздравил с 90-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова, который совместно с Энтиным написал сценарий к мультфилмам «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
