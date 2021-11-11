Набор вредных лозунгов: Антонов оценил новую американо-украинскую хартию
Совместная американо-украинская хартия о двустороннем стратегическом партнерстве — это набор «вредных лозунгов», нацеленный на обострение ситуации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.
Антонов выразил надежду на то, что договоренности США и Украины не являются отступлением американской стороны от «духа Женевы», где Вашингтон подтвердил необходимость выполнения минских соглашений. Посол подчеркнул, что эти договоренности не упоминаются в хартии.
Накануне в США была подписана американо-украинская хартия о двустороннем «стратегическом партнерстве», отмечает RT. Документ обнародовали по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Отмечается, что Вашингтон намерен укреплять сотрудничество с Киевом в сфере кибербезопасности, обмена разведданными, военного взаимодействия на Черном море. Кроме того, в хартии утверждается о якобы демонстрируемой Россией агрессии, которой планируют противостоять США и Украина.
Ранее Кулеба заявлял, что на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина — США в Вашингтоне будет подписана новая хартия стратегического партнерства, которая будет включать в себя реализацию интересов обеих стран, напоминает РИА ФАН.
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