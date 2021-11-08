Стрелков: Война России и Украины неизбежна
Экс-министр обороны ДНР рассказал, что США подговаривает Киев напасть на Донбасс, а в Кремле всеми силами стараются избежать кровопролития.
Наступление Украины на Донбасс может привести к ответному удару со стороны России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что масштабное наступление Украины в Донбассе не останется без реакции России. Он считает, что попытка Киева развязать конфликт «вызовет уничтожающий удар по Украине».
Стрелков также отметил, что Украина уже давно готовится к нападению.
«Они выжидают удобный момент для атаки. Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов. Если они скажут, хотят или не хотят на Украине – будут нападать. Но они и так хотят, просто ждут удобный момент», - заявил он.
Стрелков считает, что если украинские войска нападут на Донбасс, «то Украину не ждет ничего хорошего, даже если она одержит победу». При этом он отметил, что если удар будет пропущен, то Россию также ожидают негативные последствия.
«В любом случае война неизбежна уже очень давно, наверно с 2015 года. Пока даже в Кремле неизвестно, ответит ли Россия Украине, если та начнет войну. В Кремле всеми силами пытаются ее избежать. Но там уже тоже понимают, что война возможна и уступками ее не предотвратить», - отметил экс-министр обороны ДНР.
При этом он считает, что пока сложно сказать повлияет ли смена министра обороны Украины негативно на конфликт с Россией.
«В украинской политике идут непрерывные интриги, и каких людей там убирают и в связи с чем – непонятно. Может быть это связано с планами наступления, может быть – нет. Но теоретически такое возможно. То есть убрали тех, кто опасался радикальных действий в настоящий момент», - подчеркнул Стрелков.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Его место занял бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
За последнее время Рада отправила в отставку сразу пять членов правительства Украины.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего вооруженными силами Украины повлияет только на его личные доходы.
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