Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
В горах Пятигорска стартовали съёмки фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга».
Основой для ленты стала одноименная книга Владимира Аленикова, 41 год назад снявшего оригинальные фильмы о школьных друзьях. Режиссёром нового проекта стал Пётр Тодоровский.
В новой кинокартине Петров и Васечкин, а также Маша Старцева поедут на экскурсию в современный Пятигорск и попадут в девятнадцатый век, где познакомятся с Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым.
«Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта», - говорится в сообщении.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале Владимира Бортко, отказался смотреть новую экранизацию романа «Мастер и Маргарита», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
