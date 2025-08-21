Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина

В горах Пятигорска стартовали съёмки фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга».

Основой для ленты стала одноименная книга Владимира Аленикова, 41 год назад снявшего оригинальные фильмы о школьных друзьях. Режиссёром нового проекта стал Пётр Тодоровский.

В новой кинокартине Петров и Васечкин, а также Маша Старцева поедут на экскурсию в современный Пятигорск и попадут в девятнадцатый век, где познакомятся с Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым.

«Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта», - говорится в сообщении.

ФОТО: пресс-служба кинопрокатной компании "Вольга"
