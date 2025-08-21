Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
21 августа 202517:00
Александра Веснина
Альбомы «Агаты Кристи» будут переиздаваться на виниле с новым оформлением, заявил НСН Вадим Самойлов.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что альбомы коллектива будут переиздаваться на виниле.
«Очень хорошо, что в последние годы интерес к винилу не просто не падает, а даже растет. Мы сами готовим винил. У нас он будет двойной, потому что альбом длинный. Также планируется переиздание на виниле моих сольных работ, проекта «Полуострова». Виниловые пластинки «Агаты Кристи» - часть мерча коллектива, однако в начале следующего года и «Агата Кристи» будет переиздаваться с новым оформлением», - сказал собеседник НСН.
Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил НСН, что самая ценная виниловая пластинка в его коллекции - это альбом Pink Floyd «Dark Side of the Moon».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
- Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
- Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
- Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество экс-замминистра Иванова
- Россиянам рассказали о влиянии благодарности на психическое здоровье
- Путин поздравил писателя Энтина с 90-летием
- В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
- Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
- В новом альбоме Вадима Самойлова будут две песни на стихи Суркова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru