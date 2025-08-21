Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле

Альбомы «Агаты Кристи» будут переиздаваться на виниле с новым оформлением, заявил НСН Вадим Самойлов.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что альбомы коллектива будут переиздаваться на виниле.

«Нате, кушайте!»: «Гудтаймс» выпустят виниловые пластинки каждого альбома
«Очень хорошо, что в последние годы интерес к винилу не просто не падает, а даже растет. Мы сами готовим винил. У нас он будет двойной, потому что альбом длинный. Также планируется переиздание на виниле моих сольных работ, проекта «Полуострова». Виниловые пластинки «Агаты Кристи» - часть мерча коллектива, однако в начале следующего года и «Агата Кристи» будет переиздаваться с новым оформлением», - сказал собеседник НСН.

Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил НСН, что самая ценная виниловая пластинка в его коллекции - это альбом Pink Floyd «Dark Side of the Moon».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Игорь Войдаков / НСН
ТЕГИ:ВинилВадим СамойловАгата Кристи

Горячие новости

Все новости

партнеры