В отрасли не поверили в массовое закрытие магазинов из-за цен на аренду
В случае с клубами и ресторанами арендная ставка зависит от успешности места, особенно это касается арендаторов, которые заключают долгосрочные договоры, однако массового закрытия заведений ждать не стоит, сказал НСН Булат Шакиров.
Сегодня отношения между арендодателями и арендаторами в ТЦ строятся на проценте с оборота, тем заведениям, у которых заключены долгосрочные договоры, опасаться закрытия из-за роста арендных ставок не следует. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Участь закрывающегося московского клуба 1930 Moscow постигнет многие клубы уже в будущем году, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников. «Аренда выросла на 20-40%, и это будет убивать огромное количество всевозможных бизнесов: бутиков, ресторанов, клубов и так далее. С января начнется новая эра, где придется не просто затянуть пояса, но многие даже будут вынуждены заворачиваться в белую простыню», — заявил он. Шакиров заверил, что массового закрытия заведений ждать не стоит.
«За последние пять лет отношения арендаторов и арендодателей в ТЦ выстраиваются на проценте с оборота. Например, ювелирные магазины платят по 15-16% с оборота, магазины одежды — 8-10% с оборота. Поэтому нельзя говорить, что выросли арендные ставки: возможно, просто увеличился оборот арендаторов. Мы прошли пандемию, уход иностранных брендов. В случае с клубами и ресторанами все зависит от успешности того или иного места. Там, где арендаторы заключают краткосрочные договоры, которые действуют, например, 11 месяцев, владелец воспользуется возможностью повышения арендной платы, если популярность места будет расти. В каждом конкретном случае это определяется индивидуально. Массового закрытия заведений однозначно ждать не стоит», — сказал Шакиров.
Собеседник НСН добавил, что на ситуацию не повлияет и сохраняющаяся высокая ключевая ставка.
«Думаю, что ничего не поменяется. Как правило, договоры аренды действуют несколько лет, менять условия приходилось в критических ситуациях, например, во время пандемии, а сейчас все более-менее стабильно», — подытожил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что закрытие сразу нескольких ресторанов в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за подорожавшей аренды не является признаком «увядания» модного места, однако арендная плата для заведений действительно растет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
- Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
- Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
- Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество экс-замминистра Иванова
- Россиянам рассказали о влиянии благодарности на психическое здоровье
- Путин поздравил писателя Энтина с 90-летием
- В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
- Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
- В новом альбоме Вадима Самойлова будут две песни на стихи Суркова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru