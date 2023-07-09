Спонсировать неонацизм и говорить о мире. Франция ведет противоречивую политику по Украине
Французские власти поставляют Украине вооружения для боев в зоне СВО, но намекают на мирные переговоры Киева и Москвы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Франция спонсирует нацистов.
Так Захарова отреагировала на появившуюся информацию о том, что глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о новых поставках военной поддержки Киеву.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», - написала дипломат.
Более ста наемников из Франции сражаются в составе иностранного легиона ВСУ, при этом изначально их было порядка 800. Об этом сообщило радио RTL.
Утверждается, что большинство добровольцев вернулись во Францию после нескольких дней, проведенных в зоне конфликта.
При этом во Франции не утихают протесты, потому что молодежь недовольна конфликтом на Украине, кроме того страдает система народного образования молодых людей, заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН.
«Самое главное, что на фоне конфликта на Украине недовольство со стороны молодежи переросло в беспрецедентный слепой бунт. Макрон пытается прекратить беспорядки. Но он исходит из того, что расклад сил в стране с трудом поддается контролю», - сказал Рубинский.
По мнению заместителя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, президенту Франции Эммануэлю Макрону, который много раз заявлял, что он поддерживает Украину, следует перейти на сторону Франции.
«Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», - написал политик в своем Twitter на французском языке.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что российских военных в зоне проведения спецоперации этим летом ждут тяжелые бои, так как украинская сторона начинает владеть стратегической инициативой.
«ВСУ несут большие потери. Пока никаких серьезных продвижений нет. Подчеркиваю, они ввели около трети своих резервов. Техника у них, надо сказать, хорошая, поэтому эти части обладают высокой боеспособностью. Если противник сможет прорвать наш фронт, то остановить его будет чрезвычайно сложно. Будем надеяться, что этого не случится. Вероятно, они нанесут несколько ударов одновременно, чтобы истощить нашу авиационную группировку и обеспечить себе прорыв на одном из направлений», - рассказал Стрелков.
По его словам, противник перемещает войска на юг Днепропетровской области, в Запорожскую область.
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация может закончиться за несколько дней, если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение.
«Если бы НАТО и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то спецоперация прекратилась бы за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставки оружия, СВО закончится за несколько дней», - отметил политик.
К осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он отметил, что не хочет выдавать «какую-то информацию», но указал, что об этом уже говорят во Франции и Германии, передает РИА Новости.
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