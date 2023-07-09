Спонсировать неонацизм и говорить о мире. Франция ведет противоречивую политику по Украине

Так Захарова отреагировала на появившуюся информацию о том, что глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о новых поставках военной поддержки Киеву.

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», - написала дипломат.

Более ста наемников из Франции сражаются в составе иностранного легиона ВСУ, при этом изначально их было порядка 800. Об этом сообщило радио RTL.

Утверждается, что большинство добровольцев вернулись во Францию после нескольких дней, проведенных в зоне конфликта.

При этом во Франции не утихают протесты, потому что молодежь недовольна конфликтом на Украине, кроме того страдает система народного образования молодых людей, заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН.