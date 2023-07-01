«Потраченные на Украину деньги пригодились бы французам»: Медведев дал совет Макрону

«Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», - написал политик в своем Twitter на французском языке.

В стране уже третьи сутки царят хаос и анархия после убийства полицейским 17-летнего подростка. Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника. Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.

По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

