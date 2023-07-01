«Потраченные на Украину деньги пригодились бы французам»: Медведев дал совет Макрону
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который много раз заявлял, что он поддерживает Украину, перейти на сторону Франции.
«Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», - написал политик в своем Twitter на французском языке.
В стране уже третьи сутки царят хаос и анархия после убийства полицейским 17-летнего подростка. Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника. Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.
По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru