«Беспрецедентный бунт»: Франции предрекают гражданскую войну, протесты не утихают
Макрон заявил, что пик протестов в стране пройден, а восстановление порядка – это приоритет. Тем временем в Госдуме РФ считают, что ситуация лишь ухудшается, а Франция оказалась на пороге гражданской войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уличные волнения в стране не прекращаются уже неделю. По мнению Володина, страна оказалась на пороге гражданской войны.
«Францию лихорадит. Стремясь к политической монополии, он (Макрон – ред. НСН) в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов. Все это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице. Страна оказалась на пороге гражданской войны», - сказал он.
По словам Володина, жители Франции, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совсем иными способами.
«В этой конфигурации ситуация будет только ухудшаться. Политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Наделав ошибок во внутренней политике, он пытается отвлечь внимание французов международной. Втянул Францию в ***** (конфликт – ред. НСН) на Украине», - указал спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что рейтинги Макрона опустились до минимальной отметки. По мнению Володина, если бы выборы президента Франции проходили сейчас, то их выиграла бы лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Так, беспорядки во Франции длятся с прошлой недели. Они начались после того, как дорожная полиция застрелила 17-летнего подростка. Отмечалось, что он не подчинился требованию остановиться. По данным МВД, по всей стране с 27 июня молодежь подожгла порядка 5,9 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. Согласно данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и порядка 10 торговых центров.
Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство юстиции 4 июля сообщил, что во Франции задержаны 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних. Отмечается, что 990 дел было передано суду, 480 из них было рассмотрено в ускоренном порядке.
На фоне масштабных протестов посольство РФ во Франции рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность. Россиян призвали не посещать места массового скопления людей и быть осторожными при выходе на улицу в темное время суток.
Между тем французские власти сдержаны в заявлениях. Эммануэль Макрон 4 июля заявил, что пик беспорядков в стране пройден. Он назвал восстановление порядка «абсолютным приоритетом».
При этом во Франции не стали вводить чрезвычайное положение, хотя работа общественного транспорта была приостановлена, а для подавления беспорядков были задействованы дополнительные силы и бронетехника.
Ряд политологов и экспертов едины во мнении, что причины массовых беспорядков кроются не только в убийстве подростка. Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН заявил, что молодежь, которая участвует в протестах, решила выместить всю накопившуюся на власть злобу. По его словам, молодые люди, в частности, крайне недовольны конфликтом на Украине.
«Причины очевидны – это нерешенность многих проблем в системе народного образования молодежи. Также очень большие были издержки пандемии, система здравоохранения справлялась с ней не лучшим образом. Самое главное, что на фоне конфликта на Украине недовольство со стороны молодежи переросло в беспрецедентный слепой бунт. Макрон пытается прекратить беспорядки. Но он исходит из того, что расклад сил в стране с трудом поддается контролю», - говорил Рубинский.
Ранее, 3 июля, глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в интервью изданию Parisien заявил, что убытки от беспорядков во Франции оцениваются в более миллиарда евро «без учета потерь в туризме». По его данным, полностью разграблены более 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, получили повреждения 250 киосков, сообщает «Радиоточка НСН».
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