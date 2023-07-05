«Беспрецедентный бунт»: Франции предрекают гражданскую войну, протесты не утихают

«Францию лихорадит. Стремясь к политической монополии, он (Макрон – ред. НСН) в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов. Все это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице. Страна оказалась на пороге гражданской войны», - сказал он.

По словам Володина, жители Франции, не увидев своих представителей во власти, стали отстаивать собственные интересы совсем иными способами.

«В этой конфигурации ситуация будет только ухудшаться. Политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Наделав ошибок во внутренней политике, он пытается отвлечь внимание французов международной. Втянул Францию в ***** (конфликт – ред. НСН) на Украине», - указал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что рейтинги Макрона опустились до минимальной отметки. По мнению Володина, если бы выборы президента Франции проходили сейчас, то их выиграла бы лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Так, беспорядки во Франции длятся с прошлой недели. Они начались после того, как дорожная полиция застрелила 17-летнего подростка. Отмечалось, что он не подчинился требованию остановиться. По данным МВД, по всей стране с 27 июня молодежь подожгла порядка 5,9 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. Согласно данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и порядка 10 торговых центров.