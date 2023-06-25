Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
25 июня 202301:35
Глава Белого дома Джо Байден обсудил по телефону с главами Великобритании, ФРГ и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг России, сообщает РИА Новости.
Политики подтвердили свою поддержку Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России с коллегами из стран «Большой семерки» (G7), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru