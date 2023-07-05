«Если перестанут поставлять оружие»: Медведев предрек окончание СВО за несколько дней

«Если бы НАТО и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то спецоперация прекратилась бы за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставки оружия, СВО закончится за несколько дней», - отметил политик.

По его словам, любой конфликт может завершиться либо мирным договором, либо ядерным ударом.

«Всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки. Они тогда действительно свернули военную кампанию. Цена - жизнь почти 300 тысяч мирных граждан», - подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал «вполне вероятным» ядерный апокалипсис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

