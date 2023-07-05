«Если перестанут поставлять оружие»: Медведев предрек окончание СВО за несколько дней
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация может закончиться за несколько дней, если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение.
«Если бы НАТО и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то спецоперация прекратилась бы за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставки оружия, СВО закончится за несколько дней», - отметил политик.
По его словам, любой конфликт может завершиться либо мирным договором, либо ядерным ударом.
«Всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки. Они тогда действительно свернули военную кампанию. Цена - жизнь почти 300 тысяч мирных граждан», - подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза назвал «вполне вероятным» ядерный апокалипсис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии допустили применение ядерного оружия
- Около 60 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов
- Макрон допустил ограничение интернета во Франции в кризисных ситуациях
- «Если перестанут поставлять оружие»: Медведев предрек окончание СВО за несколько дней
- АТОР: В Краснодарском крае отдых по системе «всё включено» стоит от 150 тысяч рублей
- Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам года выше 2%
- РОАД: рост цен на автомобили в России продолжится без резкого скачка
- В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
- МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС
- Голикова: в России существует потенциал увеличения рождаемости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru