Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит НАТО в Вильнюсе был результативным», - сказал Зеленский.
Также президент Украины заявил, что договорился с Макроном держать на контроле ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
По данным телеканала CNN, США просили Украину не атаковать российскую территорию во время мятежа частной военной компании «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru