Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России

«Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит НАТО в Вильнюсе был результативным», - сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил, что договорился с Макроном держать на контроле ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

По данным телеканала CNN, США просили Украину не атаковать российскую территорию во время мятежа частной военной компании «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

