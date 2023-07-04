Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане. Поэтому очень важно, чтобы саммит НАТО в Вильнюсе был результативным», - сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил, что договорился с Макроном держать на контроле ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

По данным телеканала CNN, США просили Украину не атаковать российскую территорию во время мятежа частной военной компании «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский

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