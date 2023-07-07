Во Франции посчитали французских наемников в иностранном легионе ВСУ
Более ста наемников из Франции сражаются в составе иностранного легиона ВСУ, при этом изначально их было порядка 800. Об этом сообщило радио RTL.
Утверждается, что большинство добровольцев вернулись во Францию после нескольких дней, проведенных в зоне конфликта.
При этом французские наемники обязаны самостоятельно приобретать экипировку и оружие при зарплате от 500 до 3000 евро. Так, один из французских солдат заявил, что находится с начала конфликта на Украине и потратил порядка 50 тысяч евро — один только автомат обошелся ему в 4000 евро. Также некоторые наемники покупают автомобили для их эксплуатации на фронте.
Ранее сообщалось, что российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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