Утверждается, что большинство добровольцев вернулись во Францию после нескольких дней, проведенных в зоне конфликта.

При этом французские наемники обязаны самостоятельно приобретать экипировку и оружие при зарплате от 500 до 3000 евро. Так, один из французских солдат заявил, что находится с начала конфликта на Украине и потратил порядка 50 тысяч евро — один только автомат обошелся ему в 4000 евро. Также некоторые наемники покупают автомобили для их эксплуатации на фронте.

Ранее сообщалось, что российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

