Макрон: мятеж ЧВК «Вагнер» оправдывает поддержку Украины Западом
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Свое мнение он высказал в интервью газете El Provence.
Французский лидер призвал сохранять бдительность. По его мнению, мятеж «Вагнера» оправдывает поддержку Западом Украины.
Макрон полагает, что ситуация вокруг ЧВК еще развивается. Последние события «демонстрируют раскол в российском лагере», добавил президент Франции.
Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и направились в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа. При посредничестве главы Белоруссии Александра Лукашенко удалось достичь соглашения о возвращении бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru