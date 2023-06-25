Макрон: мятеж ЧВК «Вагнер» оправдывает поддержку Украины Западом

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Свое мнение он высказал в интервью газете El Provence.

Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО

Французский лидер призвал сохранять бдительность. По его мнению, мятеж «Вагнера» оправдывает поддержку Западом Украины.

Макрон полагает, что ситуация вокруг ЧВК еще развивается. Последние события «демонстрируют раскол в российском лагере», добавил президент Франции.

Подразделения «Вагнера» утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и направились в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа. При посредничестве главы Белоруссии Александра Лукашенко удалось достичь соглашения о возвращении бойцов в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры