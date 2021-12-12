Сomeback In USSR. «Ламповый» СССР отзывается в политике современной России

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главным врагом сохранения Советского Союза в виде конфедерации был бывший лидер СССР Михаил Горбачев. По словам Шушкевича, Горбачев «хотел быть главным», а конфедерация этого не предусматривала.

«20 октября 1991 года Горбачев принес союзный договор, который утверждал, что мы создаем конфедерацию. Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами. Апогея это достигло 20 октября, когда уже поздно было говорить о конфедерации, потому что время было упущено. О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте», – сказал Шушкевич.