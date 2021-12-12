Сomeback In USSR. «Ламповый» СССР отзывается в политике современной России
Политики и историки поспорили с президентом Путиным об отношении к развалу СССР.
Президент России Владимир Путин воспринял распад СССР как трагедию - как распад исторической России. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».
«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — цитирует ответ Путина на вопрос, чем лично для него стал распад СССР, Газета.ru.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главным врагом сохранения Советского Союза в виде конфедерации был бывший лидер СССР Михаил Горбачев. По словам Шушкевича, Горбачев «хотел быть главным», а конфедерация этого не предусматривала.
«20 октября 1991 года Горбачев принес союзный договор, который утверждал, что мы создаем конфедерацию. Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами. Апогея это достигло 20 октября, когда уже поздно было говорить о конфедерации, потому что время было упущено. О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте», – сказал Шушкевич.
Затягивание реформ и перестройки плановой экономики стало одной из главных причин развала СССР, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту».
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — заявил глава Счетной палаты РФ.
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР - в основном это молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Молодые россияне не знают, что такое СССР, поскольку время сметает все «бездарное», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.
«СССР изначально был мертворожденной организацией, была заложена абсолютно невозможная политическая, экономическая и национальная система. Братство народов, коммунизм – это ложь и химера. Соответственно, сегодня мы получили чистый лабораторный результат абсолютной индифферентности населения к организации под названием СССР. Плохо, когда люди не знают чего-то хорошего, великого, гениального, литературы, науки, а развал и уничтожение СССР - это именно законы истории, потому что все было основано на ложной системе представлений о мире. А всё бессмысленное время объективно сметает, как оно смело СССР, как оно сметает пропаганду каких-то политических агрессивных мероприятий для зомбирования населения и все бездарное в музыке», - пояснил историк», - сказал Понасенков.
Современные историки и политологи проводят параллели между СССР и нынешней Россией. Член президентского Совета по правам человека, историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, говоря о нынешнем положении дел в стране, что никакого развития и никакой стабильности нет. Он считает, что Россия откатывается назад.
«Это абсолютный откат в прошлое, потому что никакой программы на будущее здесь нет. Это программа консервации нынешней власти. Она не является синонимом стабильности, потому что нынешняя власть – это власть одного человека, который, как любое существо, конечен. Стабильность - это всегда системный переход власти, системная смена власти. «Король умер, да здравствует король!» Президент отработал свой срок, выборы, работает новый президент. А здесь никакой перспективы, даже мысли о перспективе я не вижу. Речь идет о сохранении власти нынешней властной группировкой», - подчеркнул Сванидзе.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил о необходимости менять экономическую модель России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 929 / сут.
Умерли
289 тыс.+1 132 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+31 391 / сут.
- Сomeback In USSR. «Ламповый» СССР отзывается в политике современной России
- Устюгов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе
- Путин ответил на вопрос, чем лично для него стал распад СССР
- Стали известны подробности полета стратегического самолета-разведчик США в небе Украины
- Польский солдат ранен в ходе штурма границы со стороны Белоруссии
- Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки с Украиной
- Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс
- Как в американском кино. Байден повышает рейтинг на придуманной войне
- Установили эффективность вакцины Pfizer против штамма «омикрон»
- В Израиле назвали число прививок Pfizer для защиты от омикрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru