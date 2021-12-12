Назарбаев назвал причины распада СССР
Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины, которые, по его мнению, привели к распаду СССР.
В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что социалистическая система стремительно изживала свои ресурсы. «Руководство экономического блока должно было своевременно это заметить и внести изменения в госуправление», — сказал политик.
Он также напомнил про волнения в прибалтийских советских республиках, которые представляли собой «искусственное приложение к государству», при этом уровень жизни в них был сравнительно лучше, чем в других частях страны.
СССР мог продолжить свое существование при условии адаптации к новым реалиям, однако в годы перестройки не удалось направить Советский Союз в сторону создания демократического варианта добровольного союза, сообщил ранее последний пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев.
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