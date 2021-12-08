В США заявили о планах воссоздания Путиным СССР

США опасаются воссоздания СССР президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя американского госсекретаря Викторию Нуланд.

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«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она.

Также политик предостерегла Москву от «вторжения на Украину». По словам Нуланд, противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови».

Руководство США допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может скоро начаться, заявил сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, в ожидании вторжения на границе Украины сосредоточены «сотни тысяч российских войск».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРВладимир Путин
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