В США заявили о планах воссоздания Путиным СССР

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она.

Также политик предостерегла Москву от «вторжения на Украину». По словам Нуланд, противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови».

Руководство США допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может скоро начаться, заявил сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, в ожидании вторжения на границе Украины сосредоточены «сотни тысяч российских войск».

