В США заявили о планах воссоздания Путиным СССР
США опасаются воссоздания СССР президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя американского госсекретаря Викторию Нуланд.
«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она.
Также политик предостерегла Москву от «вторжения на Украину». По словам Нуланд, противостояние с украинской армией будет стоить «большой крови».
Руководство США допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может скоро начаться, заявил сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, в ожидании вторжения на границе Украины сосредоточены «сотни тысяч российских войск».
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