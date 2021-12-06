«Объективное невежество»: Понасенков не осуждает молодежь за незнание аббревиатуры СССР
Историк объяснил НСН, почему молодое поколение «эмоционально не понимает» 9 мая и не знает советские республики.
Россияне не знают, что такое СССР, поскольку время сметает все «бездарное», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.
Ранее стало известно, что каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Согласно опросу ВЦИОМ, в основном это молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом только 6% опрошенных смогли перечислить 15 советских республик.
«Можно, конечно, говорить про невежество и необразованность, но в данном случае есть и очень сильный объективный момент. СССР изначально был мертворожденной организацией, была заложена абсолютно невозможная политическая, экономическая и национальная система. Братство народов, коммунизм – это ложь и химера. Соответственно, сегодня мы получили чистый лабораторный результат абсолютной индифферентности населения к организации под названием СССР», - сказал Понасенков.
При этом он признал, что та же самая молодежь вряд ли знает легенд оперы и кино.
«В данном случае я бы не то, что возмущался: «Ой, как плохо». Это не плохо, а абсолютно объективно. Другое дело, что абсолютно та же референтная группа вообще вам ничего не скажет про, допустим, пение Марии Каллас, режиссуру Лукино Висконти или современные открытия в области изучения эволюции. Но это уже другая тема. Как раз научные знания надо продвигать, а перечисление выдуманных республик СССР - не обязательно. Плохо, когда люди не знают чего-то хорошего, великого, гениального, литературы, науки. Например, плохо, когда люди не знают основ физики, биологии, законов истории, а развал и уничтожение СССР - это именно законы истории, потому что все было основано на ложной системе представлений о мире», - добавил публицист.
Понасенков указал, что у исторических событий есть «срок годности», и лишь немногие фигуры остаются «над временем».
«Обвинять молодежь в том, что они эмоционально не понимают события 9 мая тоже невозможно. Всему на свете есть свой срок, это совершенно объективно. Продукты нельзя употреблять после истечения срока годности. Есть вещи эмоциональные, которые поколенчески абсолютно непонятны. И только Бах, Верди, Караваджо, - они действительно «над временем». Они доказали, что интересны сотням поколений в веках. А всё бессмысленное время объективно сметает, как оно смело СССР, как оно сметает пропаганду каких-то политических агрессивных мероприятий для зомбирования населения и все бездарное в музыке», - пояснил историк.
По его словам, «банда большевиков» и Владимир Ленин причастны к нынешним проблемам России, в частности, связанным с Украиной.
«Я вам скажу, как историк: банда большевиков в Петрограде абсолютно невежественно создавала на карте республики в Азии, просто по линейке проводя границу в степи, отрезая часть кочевого племени от ее основы, и так далее. Это вымышленные республики, и сегодня мы имеем все эти проблемы в реальности именно в связи с деятельностью банды большевиков, которые, игнорируя научные, исторические, этнические и религиозные основы, просто «нарезали» республики. Кстати в современном виде, а не в виде 16 века, государство Украина придумал Ленин и тоже заложил основы всех современных проблем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, режиссер Владимир Бортко сказал НСН, комментируя итоги опроса о СССР, что «происходит дебилизация населения, начиная с молодежи». Он предложил усилить в школе изучение этого исторического периода.
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