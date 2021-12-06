«Объективное невежество»: Понасенков не осуждает молодежь за незнание аббревиатуры СССР

«Можно, конечно, говорить про невежество и необразованность, но в данном случае есть и очень сильный объективный момент. СССР изначально был мертворожденной организацией, была заложена абсолютно невозможная политическая, экономическая и национальная система. Братство народов, коммунизм – это ложь и химера. Соответственно, сегодня мы получили чистый лабораторный результат абсолютной индифферентности населения к организации под названием СССР», - сказал Понасенков.

При этом он признал, что та же самая молодежь вряд ли знает легенд оперы и кино.

«В данном случае я бы не то, что возмущался: «Ой, как плохо». Это не плохо, а абсолютно объективно. Другое дело, что абсолютно та же референтная группа вообще вам ничего не скажет про, допустим, пение Марии Каллас, режиссуру Лукино Висконти или современные открытия в области изучения эволюции. Но это уже другая тема. Как раз научные знания надо продвигать, а перечисление выдуманных республик СССР - не обязательно. Плохо, когда люди не знают чего-то хорошего, великого, гениального, литературы, науки. Например, плохо, когда люди не знают основ физики, биологии, законов истории, а развал и уничтожение СССР - это именно законы истории, потому что все было основано на ложной системе представлений о мире», - добавил публицист.

Понасенков указал, что у исторических событий есть «срок годности», и лишь немногие фигуры остаются «над временем».

«Обвинять молодежь в том, что они эмоционально не понимают события 9 мая тоже невозможно. Всему на свете есть свой срок, это совершенно объективно. Продукты нельзя употреблять после истечения срока годности. Есть вещи эмоциональные, которые поколенчески абсолютно непонятны. И только Бах, Верди, Караваджо, - они действительно «над временем». Они доказали, что интересны сотням поколений в веках. А всё бессмысленное время объективно сметает, как оно смело СССР, как оно сметает пропаганду каких-то политических агрессивных мероприятий для зомбирования населения и все бездарное в музыке», - пояснил историк.

По его словам, «банда большевиков» и Владимир Ленин причастны к нынешним проблемам России, в частности, связанным с Украиной.