«Хотел быть главным!» Шушкевич поддержал выпад Кравчука против Горбачева
Первый глава постсоветской Белоруссии заявил, что именно последний генсек ЦК КПСС вместе с будущим главой Грузии помешали реинкарнации Советского Союза.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главным врагом сохранения Советского Союза в виде конфедерации был бывший лидер СССР Михаил Горбачев. По словам Шушкевича, Горбачев «хотел быть главным», а конфедерация этого не предусматривала.
«20 октября 1991 года Горбачев принес союзный договор, который утверждал, что мы создаем конфедерацию. При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главной президент Горбачев, и вместо политбюро у него будет госсовет. То есть по всем определениям это никак не лезло в конфедерацию. Но время было упущено. Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами. Апогея это достигло 20 октября, когда уже поздно было говорить о конфедерации, потому что время было упущено. О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте», – сказал Шушкевич.
Напомним, Всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза прошёл 17 марта 1991. Тогда при явке в 80% более 77% голосовавших высказались за сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» высказал мнение, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. Он напомнил, что с такой идеей выступил президент РСФСР Борис Ельцин: он привел в качестве примера подобного конфедеративного государства Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Многие руководители советских республик поддерживали такую идею, однако, по словам Кравчука, Горбачев эту идею отверг, заявив, что «должен быть один президент».
По мнению первого президента Белоруссии, если бы не сопротивление Горбачева, СССР мог бы трансформироваться в конфедерацию, потому что большинству республик такая форма нравилась.
«Это могло бы произойти за год до Беловежского соглашения (декабрь 1991 года - прим. НСН), тогда надо было этим заниматься, этого хотели все, это была великолепная форма. Не хотел этого только Горбачев. Прибалты были уже потеряны, а все остальные, думаю, согласились бы. Вряд ли бы кто-то сопротивлялся, потому что это была бы новая достойная форма, она была уместна тогда. Если бы был хороший союзный договор, такой как конфедерация, противников бы не было. На съезде народных депутатов этим жили все, надеялись на это. Но Горбачев этого не допускал, ему в этом очень помогал Шеварнадзе. То, что его рисуют таким супердемократом – не совсем верно», – полагает Шушкевич.
Ранее руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление Кравчука, назвав это попыткой «переписать историю». Палажченко пояснил, что идея конфедеративного союза была разрушена из-за «желания Ельцина и других избавиться от Горбачева».
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