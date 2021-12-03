Норвежец Клебо победил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
3 декабря 202118:24
Лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Клебо финишировал с итогом 2 минуты, 52,4 секунды. Второе место занял норвежец Томас Ларсен, третье – француз Ришав Жюв.
Лучший из российских лыжников Александр Большунов не смог пройти дальше полуфинала. Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов завершили соревнование после ¼ финала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru