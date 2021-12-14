Солнце, Луна и Россия: СБ ООН призвали не искать виноватых в климатических проблемах
Россия вновь выступает против основной линии Совета Безопасности ООН, отстаивая свое право на независимое мнение.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возразил против принятия в Совете безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Резолюцию на голосование в Совбез ООН внесли 13 декабря Ирландия и Нигер, многие члены Совета ее не поддержали: так, соавторами документа выступили 113 стран, однако 80 стран отказались от участия. Россия наложила вето на этот документ, Китай воздержался от голосования.
«Как красиво придумано - объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а еще - Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны. Но это сегодня у вас не получится», — заявил российский представитель. Взамен он предложил решать конкретные проблемы, связанные с климатом.
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, а также постпред Германии Антье Лендертсе уже успели раскритиковать позицию России, обвинив ее в противодействии интересам мирового сообщества.
При этом ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, внесенный Россией в работу Конференции ООН по изменению климата, несмотря на отказ президента России Владимира Путина от личного участия в мероприятиях саммита.
Это далеко не первый вопрос, против которого протестует российская сторона в ООН за последнее время. В ноябре заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза не является преимущественной темой России для обсуждения в ООН. А в октябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что пятерка постоянных членов Совбеза ООН не имеет права диктовать судьбы мира, и предложил предоставить места в этих организациях «развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки».
В августе Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к захватившему власть в стране движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) обеспечить безопасный выезд граждан республики и других государств, однако Россия и Китай воздержались от голосования из-за игнорирования «принципиальных озабоченностей Москвы» по данному вопросу.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-заседания Совбеза назвал недопустимыми предпринимаемые США и Евросоюзом попытки насаждения тоталитаризма в международных делах, а именно односторонние санкции, вводимые «без каких-либо международных правовых оснований». Он подчеркнул, что в условиях пандемии подобные ограничения сужают возможности развивающихся стран по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
При этом ранее, 10 декабря, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала экстренно рассмотреть инцидент Совбезе ООН с кораблем ВМС Украины «Донбасс», пытавшимся пройти в Керченский пролив, однако ее обращение осталось без ответа.
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