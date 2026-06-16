Стас Намин рассказал, как пьяный Гарик Сукачев матом ответил на вопрос о Ельцине

Лидер рок-групп «Бригада С» и «Неприкасаемые» Гарик Сукачёв в ходе тура «Голосуй, или проиграешь» в 1996 году матом ответил на вопрос о поддержке первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом «Ленте.ру» рассказал музыкант и продюсер Стас Намин.

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По его словам, причиной произошедшего стало то, что Сукачёв «в каком-то городе больше, чем надо, выпил».

«И когда его спросили: «Вы за Ельцина?», он ответил: «Мы никакого отношения к Ельцину не имеем, мы против коммунистов», — поведал Намин, отметив, что музыкант также использовал нецензурную брань.

Продюсер добавил, что Сукачёва в итоге сняли с тура, который проводился в поддержку Ельцина, однако не за мат в адрес политика, а за то, что слишком много выпил и сорвал концерт.

Ранее на церемонии вручения премии «Шансон года» один из зрителей обматерил депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото – Георгий Кардава
ТЕГИ:АлкогольБорис ЕльцинСтас НаминГарик Сукачев

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