Стас Намин рассказал, как пьяный Гарик Сукачев матом ответил на вопрос о Ельцине

По его словам, причиной произошедшего стало то, что Сукачёв «в каком-то городе больше, чем надо, выпил».

«И когда его спросили: «Вы за Ельцина?», он ответил: «Мы никакого отношения к Ельцину не имеем, мы против коммунистов», — поведал Намин, отметив, что музыкант также использовал нецензурную брань.

Продюсер добавил, что Сукачёва в итоге сняли с тура, который проводился в поддержку Ельцина, однако не за мат в адрес политика, а за то, что слишком много выпил и сорвал концерт.

Ранее на церемонии вручения премии «Шансон года» один из зрителей обматерил депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».