Джонсон отметил вклад РФ в работу Конференции по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, внесенный Россией в работу Конференции ООН по изменению климата. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Грета Тунберг выразила недовольство результатами климатической конференции в Глазго

Конференция прошла в ноябре в Шотландии. В рамках мероприятия было подписано соглашение, по которому в силу вступают механизмы по сокращению выбросов парниковых газов.

Еще одной из темой разговора стала ситуация вокруг Украины. Путин, в частности, указ на срыв Киевом Минских соглашений и целенаправленное обострение обстановки за счет «освоения» украинской территории странами НАТО.

Также президент заявил о необходимости разработки международных соглашений, исключающих продвижение НАТО на восток.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КлиматБорис Джонсон
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