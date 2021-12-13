Джонсон отметил вклад РФ в работу Конференции по климату

Конференция прошла в ноябре в Шотландии. В рамках мероприятия было подписано соглашение, по которому в силу вступают механизмы по сокращению выбросов парниковых газов.

Еще одной из темой разговора стала ситуация вокруг Украины. Путин, в частности, указ на срыв Киевом Минских соглашений и целенаправленное обострение обстановки за счет «освоения» украинской территории странами НАТО.

Также президент заявил о необходимости разработки международных соглашений, исключающих продвижение НАТО на восток.

