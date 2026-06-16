СМИ: Диану Шурыгину отправили под домашний арест

Отмечается, что обыски в квартире Шурыгиной в Москве прошли ещё 11 июня. Старжи порядка изъяли всю видеоаппаратуру, на которую могли сниматься соответствующие видеоролики.

Сообщается, что Шурыгиной грозит от двух до шести лет колонии. Под домашним арестом она будет находиться до 19 июля.

Шурыгина «прославилась» после того, как в 2017 году в ток-шоу «Пусть говорят» рассказала о совершенном в её отношении изнасиловании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

