Россия не считает нужным обсуждать тему миграционного кризиса в ООН

Ситуация на границах Белоруссии и стран Евросоюза не является преимущественной темой России для обсуждения в ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью каналу «Россия-24».

Полянский отметил, что «вопрос заключается больше в проблемах внутри ЕС». Зампостпреда подчеркнул, что выносить обсуждение миграционного кризиса на площадки ООН необходимости нет.

Путин и Макрон обсудили миграционный кризис

Также политик добавил, что ситуация на польско-белорусской границе не стоит на повестке дня в Совете Безопасности ООН. Разные страны выносят такие темы на обсуждение в Совбез, чтобы «потом выйти пообщаться с журналистами и представить свою версию произошедшего», — объяснил Полянский.

В то же время Зампостпреда осудил действия западных СМИ. По его словам, в прессе появилась информация о том, что Совет Безопасности осудил Белоруссию в связи с ситуацией с беженцами. «Это в корне неверно, это дезинформация», — заключил Полянский.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет пропускать мигрантов с территории Белоруссии, но и в лесу беженцы умирать не должны.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Совбез ООНРоссияМигранты
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