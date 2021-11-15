Россия не считает нужным обсуждать тему миграционного кризиса в ООН

Также политик добавил, что ситуация на польско-белорусской границе не стоит на повестке дня в Совете Безопасности ООН. Разные страны выносят такие темы на обсуждение в Совбез, чтобы «потом выйти пообщаться с журналистами и представить свою версию произошедшего», — объяснил Полянский.

В то же время Зампостпреда осудил действия западных СМИ. По его словам, в прессе появилась информация о том, что Совет Безопасности осудил Белоруссию в связи с ситуацией с беженцами. «Это в корне неверно, это дезинформация», — заключил Полянский.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет пропускать мигрантов с территории Белоруссии, но и в лесу беженцы умирать не должны.

