Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к захватившему власть движению «Талибан» (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд граждан республики и других государств. Об этом сообщает ТАСС.
За документ, подготовленный Францией в соавторстве с Великобританией, проголосовали 13 членов СБ, Россия и Китай воздержались. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, РФ воздержалась от голосования из-за игнорирования принципиальных озабоченностей Москвы, отмечает Ura.ru.
Согласно резолюции, Афганистан не должен использоваться как плацдарм для нападений на другие страны, укрытия или обучения террористов, планирования или финансирования терактов. В документе подчеркиваются соответствующие обязательства «Талибана».
Также в резолюции отмечается необходимость активизации усилий по предоставлению гуманитарной помощи, при этом все силы должны обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для ООН, ее специализированных агентств и партнеров в целях оказания содействия нуждающемуся населению Афганистана.
Авторы документа призвали гарантировать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств, отмечают Известия. Также предусмотрено равное участие женщин в инклюзивном политическом урегулировании в рамках достижения этого процесса.
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