Россиян призвали не игнорировать даже минимальные задолженности по налогам
Даже минимальные задолженности могут обернуться серьёзными проблемами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.
Она указала, что пени начисляются ежедневно даже на небольшую сумму, так как «налоговая дисциплина — это соблюдение сроков». И чем дольше данный вопрос остаётся открытым, тем быстрее растёт задолженность.
Эксперт отметила, что к таким последствиям может привести, например, несвоевременное обновление данных после продажи имущества. Или откладывание оплаты на последний день - из-за перегруженности системы платёж проходит с задержкой и «формально это уже просрочка».
«Затем ФНС направляет требование об уплате, а при дальнейшем игнорировании вопрос передаётся судебным приставам», — заключила Волкова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании кредитных задолженностей для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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