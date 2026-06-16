«Мы точно не знаем, сколько каверов прислали. Понятно, что это самая популярная метал-группа всех времен и народов, очевидно, что каверов было очень много. Приглашений выступить не было. Максимальный респект, который они нам выразили, заключался в том, что они сделали совместный пост с нами. Хочет отметить респект «отцам», группе Metallica, что выбрали нас, что оперировали творческими параметрами. Мы первая российская группа, которая в современной реальности победила в таком конкурсе. Спасибо им, что они занимаются музыкой, оценивают наше деяние по творческим параметрам, потому что информационный шум понятен», - признался он.

Музыкант рассказал, что эту песню фанаты смогут услышать на концертах.

«Не исключено, что этот кавер мы будем исполнять на концертах. Сейчас, понятно, он всем нравится, посмотрим, насколько массово он будет нравиться нашим людям. У нас будет простая проверка, в августе играем в Москве и Питере концерты «по заявкам». Если поклонники заявят эту песню, будем исполнять», - добавил он.

Вокалистка «СЛОТ» Дарья Равдина ранее заявила, что случай с кавером доказывает, что музыка — это язык, понятный всему живому, а также особый вид общения, для которого не нужен переводчик, передает «Радиоточка НСН».

