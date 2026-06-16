«Искренне и душевно!»: В Музее Победы представили новый сборник главных детских песен
Многие хиты, созданные благодаря проекту Музея Победы «Главные детские песни», сегодня вполне способны конкурировать со «взрослой» эстрадной музыкой, сказал НСН Александр Школьник.
Композиции, созданные в рамках проекта Музея Победы «Главный детские песни», известны не только в России, но и в других странах, они соединяют поколения слушателей и делают мир добрее. Об этом НСН заявил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
Музей Победы представил новый музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0». Его релиз состоялся в День России на всех стриминговых площадках. По словам Школьника, лучшие таланты для проекта жюри выбирало из тысячи музыкантов и творческих коллективов.
«Сейчас наши песни с удовольствием слушают и поют ребята не только в России, но и в братской Белоруссии, а также в других государствах. Мне кажется, что новый альбом получился очень проникновенным и душевным. В него вошли композиции, посвященные нашей прекрасной и неповторимой Родине. Вообще отличительная особенность главных детских песен — гармоничное сочетание искренних и добрых текстов и запоминающихся современных душевных мелодий. Мы даже удивились, насколько за эти годы проект стал популярным не только среди молодежи, но и в профессиональной музыкальной среде. Маститые композиторы, известные творческие коллективы с большим энтузиазмом в нем участвуют, а для совсем юных талантов это путь в большой музыкальный мир. В пятом альбоме в большом творческом конкурсе участвовали порядка тысячи музыкантов и творческих коллективов со всей страны. Из них жюри выбрало 50 юных талантов, которые были задействованы в подготовке альбома. Я совершенно очарован тем, как они поют», — сказал Школьник.
Собеседник НСН добавил, что создатели проекта не ожидали, что эти песни станут такими популярными.
«Мы раньше даже поверить не могли, что добрые и светлые детские песни придутся по душе разным поколениям, что их будут петь в школах, на концертах, в кругу семьи, в самых отдаленных уголках страны. Они занимают верхние строчки хит-парадов на стриминговых платформах, постоянно звучат на “Детском радио”, на телевидении, эти песни даже легли в основу анимационного сериала. Некоторые хиты вполне могут конкурировать с эстрадными композициями “взрослого” репертуара. Эти песни объединяют поколения и являются духовным фундаментом страны. Когда мы затевали этот проект, качественных и современных детских песен практически не было. Сейчас этот вакуум заполнен. Хочу поблагодарить президентский Фонд культурных инициатив, а также всех наших авторов. Чем больше детей и взрослых будут напевать эти простые и душевные песни, тем добрее будет наш мир», — заявил он.
Школьник также рассказал, как отбираются песни для проекта.
«Музей Победы объявляет два конкурса одновременно — для авторов песен и для поющих ребятишек. В каждом конкурсе выявляются победители, которые объединяются в финале. Мы записываем песни, делаем аранжировки, снимаем клипы и размещаем на сайте “Главные детские песни”, а также на всех музыкальных платформах. Все участники проекта работают над ним искренне, мы готовы и дальше им заниматься. Мечтаю, чтобы появилось сто новых, современных и добрых детских песен», — отметил собеседник НСН.
По его словам, современные дети ничем не отличаются от тех, что жили десятилетия назад.
«Дети одинаковы во все времена: они открытые, с удовольствием познают мир. Просто сейчас разные возможности по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Мир меняется, становится более сложным, но в то же время и более простым в технологическом плане», — подытожил Школьник.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что воспитывать патриотизм в детях важно подходящим их возрасту набором песен, которые делают это не в лоб, а косвенно, например, через любовь к матери, спорту, природе.
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