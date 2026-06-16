Композиции, созданные в рамках проекта Музея Победы «Главный детские песни», известны не только в России, но и в других странах, они соединяют поколения слушателей и делают мир добрее. Об этом НСН заявил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Музей Победы представил новый музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0». Его релиз состоялся в День России на всех стриминговых площадках. По словам Школьника, лучшие таланты для проекта жюри выбирало из тысячи музыкантов и творческих коллективов.

«Сейчас наши песни с удовольствием слушают и поют ребята не только в России, но и в братской Белоруссии, а также в других государствах. Мне кажется, что новый альбом получился очень проникновенным и душевным. В него вошли композиции, посвященные нашей прекрасной и неповторимой Родине. Вообще отличительная особенность главных детских песен — гармоничное сочетание искренних и добрых текстов и запоминающихся современных душевных мелодий. Мы даже удивились, насколько за эти годы проект стал популярным не только среди молодежи, но и в профессиональной музыкальной среде. Маститые композиторы, известные творческие коллективы с большим энтузиазмом в нем участвуют, а для совсем юных талантов это путь в большой музыкальный мир. В пятом альбоме в большом творческом конкурсе участвовали порядка тысячи музыкантов и творческих коллективов со всей страны. Из них жюри выбрало 50 юных талантов, которые были задействованы в подготовке альбома. Я совершенно очарован тем, как они поют», — сказал Школьник.