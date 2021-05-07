Лавров обвинил США и ЕС в попытках насаждения тоталитаризма

Россия считает недопустимыми предпринимаемые США и Евросоюзом попытки насаждения тоталитаризма в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН.

Глава МИД в качестве примера подобных действий привел односторонние санкции, вводимые «без каких-либо международных правовых оснований». Лавров считает, что в условиях пандемии подобные ограничения сужают возможности развивающихся стран по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как отметил министр, Запад пытается остановить формирование полицентричного мира, продвигая концепцию «так называемого "порядка, основанного на правилах"». По словам Лаврова, такой порядок задуман как подмена международного права, а правила вырабатываются в закрытых форматах и навязываются другим странам.

«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что Москва считает вредными любые направленные на узурпацию процесса принятия решений действия, предпринимаемые в обход Устава ООН.

