Климатические угрозы. В России назвали последствия глобального потепления

Тема изменения климата важна и актуальна, так как человечеству предстоит не только попытаться научиться эти изменения предсказать, но и жить с ними, в этом и помогут работы ученых, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Все природные катаклизмы связывать с глобальным потеплением, безусловно, не стоит. Есть два фактора, влияющих на то, что происходит. Первый – это антропогенный фактор, который неоднократно упоминается, а второй – внутренняя изменчивость самой климатической системы. Она очень сложная, большая, в ней происходят процессы вне зависимости от человеческого влияния. До того, как наступила индустриальная эра, тоже случались и засухи, и наводнения, и прочие гадости. Примерно 30% ответственности несет изменчивость, это грубая, конечно, оценка. В Парижском соглашении впервые появился пункт, в котором говорится, что необходимо адаптироваться к тому, что есть и к тому, что будет в ближайшие годы. Это признание, с одной стороны, того, что быстро справиться с проблемой не удастся, с другой стороны, становится понятно, что на это нужно как-то реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Наводнения, лесные пожары и аномальная жара являются основными климатическими угрозами для России. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, разработанном министерством природных ресурсов и экологии РФ.

