Климатические угрозы. В России назвали последствия глобального потепления
Метеорологи и климатологи объяснили необходимость экологических, экономических и политических изменений из-за климата.
Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи во втором заседании саммита G20, заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой.
По словам главы государства, за 10 лет этот показатель увеличился на полградуса, сообщает ТАСС.
Российский лидер в контексте выступления предложил составить международный рейтинг экологических проектов в зависимости от степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.
Москва по среднегодовой температуре на один градус приблизилась к Каиру и на пол-градуса к Пекину, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В России изменение климата можно охарактеризовать как продолжающееся потепление. В нашей стране изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивней, чем в среднем по земному шару. То есть где-то каждые десять лет температура растет на 0,45 градуса. Кроме того, каждые десять лет меняются у нас и годовые осадки. Они растут на два процента. Число дней со снежным покровом сокращается на один день, растет скорость таяния ледяного покрова в Северном Ледовитом океане», - перечислил метеоролог.
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что изменения климата неизбежно повлекут за собой проблемы для человечества.
«Меняются традиционные уклады. Водное хозяйство и гидроэнергетика. Мы привыкли, что весной начинается половодье. А этого не будет. Сток будет распределен по всем сезонам. Получается, надо по-другому строить всю работу по накоплению и расходованию воды. Сельское хозяйство изменится. Те культуры, которые выращиваются сейчас, окажутся не в своих условиях. Коснется и строительного комплекса. Потребуется охлаждение домов вместо их отопления», - сказал он.
Тема изменения климата важна и актуальна, так как человечеству предстоит не только попытаться научиться эти изменения предсказать, но и жить с ними, в этом и помогут работы ученых, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Все природные катаклизмы связывать с глобальным потеплением, безусловно, не стоит. Есть два фактора, влияющих на то, что происходит. Первый – это антропогенный фактор, который неоднократно упоминается, а второй – внутренняя изменчивость самой климатической системы. Она очень сложная, большая, в ней происходят процессы вне зависимости от человеческого влияния. До того, как наступила индустриальная эра, тоже случались и засухи, и наводнения, и прочие гадости. Примерно 30% ответственности несет изменчивость, это грубая, конечно, оценка. В Парижском соглашении впервые появился пункт, в котором говорится, что необходимо адаптироваться к тому, что есть и к тому, что будет в ближайшие годы. Это признание, с одной стороны, того, что быстро справиться с проблемой не удастся, с другой стороны, становится понятно, что на это нужно как-то реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Наводнения, лесные пожары и аномальная жара являются основными климатическими угрозами для России. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, разработанном министерством природных ресурсов и экологии РФ.
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