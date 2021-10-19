Лавров заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пятерка постоянных членов ООН не имеет права диктовать судьбы мира, сообщает РИА Новости.

Он согласился с мнением президента Турции Тайипа Эрдогана, который считает, что «мир больше пяти» и «горстка» победителей во Второй мировой войне не должна за всех решать глобальные вопросы.

Глава МИД РФ отметил, что ООН и Совбез ООН следует реформировать с учётом новых реалий в мире. Лавров добавил, что надо добавить мест в этих организациях «развивающимся странам, Азии, Африке, Латинской Америке».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек.

