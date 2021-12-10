Сенатор от Крыма призвала рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Совбезе ООН
Инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс», пытавшимся пройти в Керченский пролив, необходимо экстренно рассмотреть в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
«Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — заявила сенатор в беседе с РИА Новости.
Накануне стало известно, что украинское судно снялось с рейда в Мариуполе и двинулось к Керченскому проливу. При этом корабль не подал заявку на прохождение по водам. Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила «Донбасс» о необходимости подачи заявки на прохождение через пролив, однако украинские моряки заявили, что не намерены пересекать акваторию. Вечером корабль изменил курс и повернул в обратную сторону от Керченского пролива, отмечает RT. В ФСБ назвали действия «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Сенатор от Крыма призвала рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Совбезе ООН
- В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях течения COVID-19 при «омикроне»
- Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений
- Байден пообещал Зеленскому поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины
- СМИ: Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье
- На Украине заявили, что корабль «Донбасс» выполнял задачи в своих территориальных водах
- СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией
- Назван способ сбросить килограммы к Новому году
- Зеленский сообщил Байдену, что готов на диалог с Путиным
- Путин сообщил, что в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru