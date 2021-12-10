Сенатор от Крыма призвала рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Совбезе ООН

«Военные провокации в Черном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — заявила сенатор в беседе с РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинское судно снялось с рейда в Мариуполе и двинулось к Керченскому проливу. При этом корабль не подал заявку на прохождение по водам. Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила «Донбасс» о необходимости подачи заявки на прохождение через пролив, однако украинские моряки заявили, что не намерены пересекать акваторию. Вечером корабль изменил курс и повернул в обратную сторону от Керченского пролива, отмечает RT. В ФСБ назвали действия «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания, пишет «Свободная пресса».

