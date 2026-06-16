Трамп допустил усиление санкций США против российской нефти

США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Он указал, что послабления были ранее введены потому, что Вашингтон «не хотел препятствовать поставкам нефти», однако сейчас ситуация иная.

«Нефть сейчас поставляется... Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», - ответил глава Белого дома на вопрос о санкциях.

Ранее власти Великобритании объявили о намерении с 2027 года запретить импорт дизеля и керосина, произведённого из российской нефти в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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