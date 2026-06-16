Трамп допустил усиление санкций США против российской нефти
США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он указал, что послабления были ранее введены потому, что Вашингтон «не хотел препятствовать поставкам нефти», однако сейчас ситуация иная.
«Нефть сейчас поставляется... Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», - ответил глава Белого дома на вопрос о санкциях.
Ранее власти Великобритании объявили о намерении с 2027 года запретить импорт дизеля и керосина, произведённого из российской нефти в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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