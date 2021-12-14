Небензя: Проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности неприемлем
Москва возражает против принятия в Совбезе ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю.
«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — заявил он.
13 декабря Ирландия и Нигер внесли в СБ ООН резолюцию на голосование. Ее соавторами выступили 113 стран, однако 80 стран решили не выступать в таком качестве. В проекте документа делался акцент на то, что многие проблемы безопасности в современном мире вызваны изменениями климата, поэтому необходимо бороться именно с климатическими проблемами. Россия призывает обращать внимание на конкретные проблемы.
Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, внесенный Россией в работу Конференции ООН по изменению климата.
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