Небензя: Проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности неприемлем

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — заявил он.

13 декабря Ирландия и Нигер внесли в СБ ООН резолюцию на голосование. Ее соавторами выступили 113 стран, однако 80 стран решили не выступать в таком качестве. В проекте документа делался акцент на то, что многие проблемы безопасности в современном мире вызваны изменениями климата, поэтому необходимо бороться именно с климатическими проблемами. Россия призывает обращать внимание на конкретные проблемы.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад, внесенный Россией в работу Конференции ООН по изменению климата.

