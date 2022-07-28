«Снежный ком и отставки»: Поставка оружия Украине раскалывает Германию
Украинский вопрос усилил раскол между Восточной и Западной Германией - не все являются сторонниками активной поддержки Киева, население обеспокоено и повышенными ценами на энергоресурсы.
Украинский кризис усилил раскол между Восточной и Западной Германией, такого разрыва во взглядах между жителями ранее не наблюдалось, сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
Согласно опросам последних месяцев, жители восточной и западной частей страны «приходят к очень разным оценкам» касательно кризиса на Украине. По данным Forsa, жители Восточной Германии в большей степени считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. На западе страны это мнение разделяет лишь каждый пятый житель (18% опрошенных).
Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно (32%).
Эксперты отмечают, что спецоперация на Украине и введенные ограничения затронули экономику Германии больше, чем другие страны Европы. Многие специалисты считают, что именно неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.
При этом важный для страны энергетический проект «Северный поток – 2» стал основным инструментом политической борьбы, что ставит экономику страны в еще более сложное положение.
Проблемы у Германии могут возникнуть уже осенью. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, страна вряд ли сможет заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю.
«Заполнить хранилища на 80% проблематично, потому что в июле «Газпром» останавливает «Северный поток» на ремонт на две недели, поставки в Европу снижаются. Будет крайне сложно это сделать, отдельные страны могут и не успеть. Кто-то уже близок к этим цифрам – как Польша, но ключевая страна в этом смысле для Европы Германия, там самые большие газовые хранилища. По всей видимости, Германия рискует не заполнить», - отмечал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву. Сам он заявил, что решил провести в российской столице отпуск, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу экс-канцлера с президентом Владимиром Путин. Эксперты сразу же заговорили о «тайной миссии» экс-канцлера ФРГ.
Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера имел бы меньше конспирологических версий, если бы он не состоял в одной политической партии с действующим канцлером Олафом Шольцем. Вероятно, что у него есть деликатная миссия: обсудить поставки газа и украинский кризис с Владимиром Путиным, но она может провалиться, заявил политтехнолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Вряд ли он прилетел смотреть на Кремль, Останкинскую телебашню или ВДНХ. Можно предположить, что он приехал с деликатной миссией – обсудить тему поставок газа в Германию. Неизвестно, встретится ли он с Путиным, но пару недель назад Шредер в интервью говорил, что президент России заинтересован в решении украинского конфликта путем переговоров. Также он говорил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Германии зависит от поставок российского сырья», - объяснил Калачев.
О том, что экономический кризис в Германии негативно влияет на весь Европейский Союз и требует немедленного вмешательства, периодически заявляют в Бундестаге. Накануне семь мэров городов на немецком острове Рюген направили министру экономики ФРГ Роберту Хабеку и прмеьеру Мануэле Швезиг письмо, в котором призвали изменить политику государства в области энергетики, в том числе запустить российский газопровод «Северный поток-2».
Авторы документа считают, что в связи с отказом от российского газа в Германии растут цены, что может привести к социальному дисбалансу и недовольству, которые могут неконтролируемо расти.
Журналист Томас Штаубхаар в статье для издания Die Welt назвал ситуация в экономике ФРГ снежным комом, которые способен вызвать лавину и пошатнуть экономическую модель страны.
По его словам, отказ от российских энергоносителей напрямую влияет на благосостояние граждан, у населения появились серьезные финансовые проблемы, а бороться с инфляцией не получается.
Из-за недовольств под угрозой оказался канцлер Германии Олаф Шольц, который рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон. По его словам, действующий канцлер не только усугубил энергетическую проблему, но и непоследовательно ведет дела во внешней политике, что вызывает вопросы у населения.
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