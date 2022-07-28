«Снежный ком и отставки»: Поставка оружия Украине раскалывает Германию

Украинский кризис усилил раскол между Восточной и Западной Германией, такого разрыва во взглядах между жителями ранее не наблюдалось, сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

Согласно опросам последних месяцев, жители восточной и западной частей страны «приходят к очень разным оценкам» касательно кризиса на Украине. По данным Forsa, жители Восточной Германии в большей степени считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. На западе страны это мнение разделяет лишь каждый пятый житель (18% опрошенных).

Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно (32%).