Обозреватель отмечает, что ФРГ на фоне зависимости от газа и нефти из России сталкивается с кризисом. По словам Джонсона, Берлин «в панике по поводу того, что будет дальше». На фоне такой ситуации в политическом пространстве Германии начали искать виновных в том, что государство впало в зависимость от РФ, пишет Газета.ру.

«Репутация [бывшего канцлера Германии] Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», — отмечается в материале.

Джонсон подчеркивает, что авторитет Шольца среди населения стремительно падает, и все больше немцев выступают против антироссийских санкций, пишет РИА ФАН. В таких условиях Берлин может «бросить Украину под автобус», отказавшись от поддержки Киева для спасения собственного положения.

