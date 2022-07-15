СМИ: Шольц рискует оставить пост канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет журналист Дэниел Джонсон в своей колонке для Telegraph.

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Обозреватель отмечает, что ФРГ на фоне зависимости от газа и нефти из России сталкивается с кризисом. По словам Джонсона, Берлин «в панике по поводу того, что будет дальше». На фоне такой ситуации в политическом пространстве Германии начали искать виновных в том, что государство впало в зависимость от РФ, пишет Газета.ру.

«Репутация [бывшего канцлера Германии] Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», — отмечается в материале.

Джонсон подчеркивает, что авторитет Шольца среди населения стремительно падает, и все больше немцев выступают против антироссийских санкций, пишет РИА ФАН. В таких условиях Берлин может «бросить Украину под автобус», отказавшись от поддержки Киева для спасения собственного положения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОтставкаГермания
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