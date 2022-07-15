СМИ: Шольц рискует оставить пост канцлера
Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет журналист Дэниел Джонсон в своей колонке для Telegraph.
Обозреватель отмечает, что ФРГ на фоне зависимости от газа и нефти из России сталкивается с кризисом. По словам Джонсона, Берлин «в панике по поводу того, что будет дальше». На фоне такой ситуации в политическом пространстве Германии начали искать виновных в том, что государство впало в зависимость от РФ, пишет Газета.ру.
«Репутация [бывшего канцлера Германии] Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», — отмечается в материале.
Джонсон подчеркивает, что авторитет Шольца среди населения стремительно падает, и все больше немцев выступают против антироссийских санкций, пишет РИА ФАН. В таких условиях Берлин может «бросить Украину под автобус», отказавшись от поддержки Киева для спасения собственного положения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- СМИ: Шольц рискует оставить пост канцлера
- Эксперт: из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО
- Российское посольство: СМИ США дискредитируют РФ из-за мнимой угрозы биооружия
- Канада ввела новые санкции против РФ
- Назван лучший способ общения с телефонными аферистами
- СДЭК проводит расследование из-за возможной утечки личных данных
- СМИ: Россия сформирует свой эталон сорта нефти
- Дана Борисова объяснила, почему просит денег
- Роналду отказался от контракта на €275 млн от клуба из Саудовской Аравии
- Япония примет ЧМ по легкой атлетике 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru