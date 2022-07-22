Вице-канцлер Германии назвал возможный запуск «Северного потока-2» поражением ЕС

«Ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" категорически невозможен. Зависимость от российского газа не должна увеличиваться. Это было бы поднятием белого флага», — подчеркнул вице-канцлер.

Вице-канцлер указал, что Берлину стоит найти альтернативы поставкам газа из РФ и «быть экономными» в его потреблении, пишет Ura.ru.

Хабек опасается, что Москва будет использовать поставки топлива для давления на Европу, поэтому курс на введение эмбарго следует продолжить.

В то же время политик признал, что в ЕС нет единства по газовому вопросу, отмечает телеканал «360». Не все страны готовы сократить поставки российского топлива на 15% к марту следующего года, инициативу уже раскритиковали в Польше, Испании, Португалии и Греции.

