«Двойное дно»: Миссия Шредера в Москве может провалиться
Экс-канцлер Германии, возможно, станет посредником в решении газовых проблем, сказал НСН политтехнолог Константин Калачев.
Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера имел бы меньше конспирологических версий, если бы он не состоял в одной политической партии с действующим канцлером Олафом Шольцем. Вероятно, что у него есть деликатная миссия: обсудить поставки газа и украинский кризис с Владимиром Путиным, но она может провалиться, заявил политтехнолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву. Сам он заявил, что решил провести в российской столице отпуск, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу экс-канцлера с президентом Владимиром Путин.
«Вряд ли он прилетел смотреть на Кремль, Останкинскую телебашню или ВДНХ. Можно предположить, что он приехал с деликатной миссией – обсудить тему поставок газа в Германию. Есть и еще одно важное обстоятельство – Шредер и Шольц (действующий канцлер Германии, - прим. НСН) однопартийцы. Если бы действующим канцлером Германии был представитель партии ХДС, то меньше было бы оснований для конспирологических версий. Неизвестно, встретится ли он с Путиным, но пару недель назад Шредер в интервью говорил, что президент России заинтересован в решении украинского конфликта путем переговоров. Также он говорил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Германии зависит от поставок российского сырья. Так что есть основания полагать, что это не частный визит, а есть двойное дно. Шредер может быть посредником в решении проблем с поставками газа в Германии», - сказал Калачев.
Что касается специальной военной операции, то собеседник полагает, стороны могут обсудить цели, преследуемые Россией на Украине.
«Европейская общественность заинтересована в том, чтобы понять, чего хочет Путин. Целеполагания спецоперации менялись. План есть, но он подвижный. Песков заявлял, что не исключает контактов Шредера и Путина в Москве. Тогда Шредер сможет донести, какие цели Путин преследует на Украине. Вопросы могут касаться территориальных приобретений, каких-то компромиссов, выход на административные границы Донецкой и Луганской республик, сохранение сухопутного коридора в Крым. Для того, чтобы сесть за стол переговоров надо понимать мотивацию и желание сторон. Но, честно говоря, я думаю, миссия Шредера, если она есть, провалится», - резюмировал Калачев.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз охватила паника из-за сокращения транзита по «Северному потоку».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Россиян предупредили о риске тяжело заболеть из-за купания
- Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер
- Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года
- Глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС
- Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за блокировки аккаунтов YouTube
- Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве
- Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»
- Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться
- Метеоролог рассказал об опасности смерчей в Краснодарском крае
- Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru