«Двойное дно»: Миссия Шредера в Москве может провалиться

Экс-канцлер Германии, возможно, станет посредником в решении газовых проблем, сказал НСН политтехнолог Константин Калачев. 

Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера имел бы меньше конспирологических версий, если бы он не состоял в одной политической партии с действующим канцлером Олафом Шольцем. Вероятно, что у него есть деликатная миссия: обсудить поставки газа и украинский кризис с Владимиром Путиным, но она может провалиться, заявил политтехнолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

СМИ: Шредер приехал в Москву ради встречи с Путиным

Ранее стало известно, что Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву. Сам он заявил, что решил провести в российской столице отпуск, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу экс-канцлера с президентом Владимиром Путин.

«Вряд ли он прилетел смотреть на Кремль, Останкинскую телебашню или ВДНХ. Можно предположить, что он приехал с деликатной миссией – обсудить тему поставок газа в Германию. Есть и еще одно важное обстоятельство – Шредер и Шольц (действующий канцлер Германии, - прим. НСН) однопартийцы. Если бы действующим канцлером Германии был представитель партии ХДС, то меньше было бы оснований для конспирологических версий. Неизвестно, встретится ли он с Путиным, но пару недель назад Шредер в интервью говорил, что президент России заинтересован в решении украинского конфликта путем переговоров. Также он говорил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Германии зависит от поставок российского сырья. Так что есть основания полагать, что это не частный визит, а есть двойное дно. Шредер может быть посредником в решении проблем с поставками газа в Германии», - сказал Калачев.

Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве

Что касается специальной военной операции, то собеседник полагает, стороны могут обсудить цели, преследуемые Россией на Украине.

«Европейская общественность заинтересована в том, чтобы понять, чего хочет Путин. Целеполагания спецоперации менялись. План есть, но он подвижный. Песков заявлял, что не исключает контактов Шредера и Путина в Москве. Тогда Шредер сможет донести, какие цели Путин преследует на Украине. Вопросы могут касаться территориальных приобретений, каких-то компромиссов, выход на административные границы Донецкой и Луганской республик, сохранение сухопутного коридора в Крым. Для того, чтобы сесть за стол переговоров надо понимать мотивацию и желание сторон. Но, честно говоря, я думаю, миссия Шредера, если она есть, провалится», - резюмировал Калачев.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз охватила паника из-за сокращения транзита по «Северному потоку».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинГерхард ШредерРоссийский ГазГермания
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