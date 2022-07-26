«Двойное дно»: Миссия Шредера в Москве может провалиться

Ранее стало известно, что Герхард Шредер приехал на несколько дней в Москву. Сам он заявил, что решил провести в российской столице отпуск, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу экс-канцлера с президентом Владимиром Путин.

«Вряд ли он прилетел смотреть на Кремль, Останкинскую телебашню или ВДНХ. Можно предположить, что он приехал с деликатной миссией – обсудить тему поставок газа в Германию. Есть и еще одно важное обстоятельство – Шредер и Шольц (действующий канцлер Германии, - прим. НСН) однопартийцы. Если бы действующим канцлером Германии был представитель партии ХДС, то меньше было бы оснований для конспирологических версий. Неизвестно, встретится ли он с Путиным, но пару недель назад Шредер в интервью говорил, что президент России заинтересован в решении украинского конфликта путем переговоров. Также он говорил, что изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Германии зависит от поставок российского сырья. Так что есть основания полагать, что это не частный визит, а есть двойное дно. Шредер может быть посредником в решении проблем с поставками газа в Германии», - сказал Калачев.