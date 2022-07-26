Турбина встала поперёк «Потока»: Ремонт грозит сорвать новый газовый план Европы

Германия уговорила Канаду вывести турбины для «Северного потока» из-под санкций и отремонтировать их, однако Siemens хочет поставлять России по одной отремонтированной турбине из шести. Таким образом в Берлине пытаются понять, в чем проблема с поставками российского газа – в технических вопросах или в политике Кремля, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С 27 июля поставки газа в Европу по «Северному потоку-1» сократятся вдвое — до 33 млн кубометров в сутки, заявили в «Газпроме». Российская компания остановит для ремонта еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая» - при том, что первая отремонтированная в Канаде турбина всё ещё не доставлена в Россию: она застряла в Германии из-за проблем с документами.

«По всей видимости, Siemens считает, что надо доставить отремонтированную турбину, и если после того, как ее подключат, пропускная способность газопровода увеличится, значит, проблема действительно технического характера: надо ремонтировать турбины и обратно ставить. Тогда все нормально будет. Но компания думает, что это политическое решение, и Россия хочет якобы экономически задавить Европу, поэтому сокращает объем поставок. Но тогда непонятно, почему сразу не остановили газопровод. Проблема в том, что турбины скоро закончатся, которые там в эксплуатации находятся, а на ремонт никто их не забирает. Если ничего не делать и отремонтированную турбину не доставить, то рано или поздно "Северный поток" вообще остановится. Для европейцев это проблема, потому что им газ взять в дополнительных объемах не откуда, и это срывает им подготовку к отопительному сезону», - объяснил Юшков.

Решением проблемы мог бы стать запуск «Северного потока-2» - не так давно об этом говорил и президент России Владимир Путин. Но проект стал жертвой европейской бюрократии и символизма.