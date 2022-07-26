Турбина встала поперёк «Потока»: Ремонт грозит сорвать новый газовый план Европы
«Северный поток-2» обеспечил бы Европу газом вне зависимости от желания или нежелания ремонтировать турбины, но запустить его мешают предубеждения в ЕС, заявил НСН Игорь Юшков.
Германия уговорила Канаду вывести турбины для «Северного потока» из-под санкций и отремонтировать их, однако Siemens хочет поставлять России по одной отремонтированной турбине из шести. Таким образом в Берлине пытаются понять, в чем проблема с поставками российского газа – в технических вопросах или в политике Кремля, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
С 27 июля поставки газа в Европу по «Северному потоку-1» сократятся вдвое — до 33 млн кубометров в сутки, заявили в «Газпроме». Российская компания остановит для ремонта еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая» - при том, что первая отремонтированная в Канаде турбина всё ещё не доставлена в Россию: она застряла в Германии из-за проблем с документами.
«По всей видимости, Siemens считает, что надо доставить отремонтированную турбину, и если после того, как ее подключат, пропускная способность газопровода увеличится, значит, проблема действительно технического характера: надо ремонтировать турбины и обратно ставить. Тогда все нормально будет. Но компания думает, что это политическое решение, и Россия хочет якобы экономически задавить Европу, поэтому сокращает объем поставок. Но тогда непонятно, почему сразу не остановили газопровод. Проблема в том, что турбины скоро закончатся, которые там в эксплуатации находятся, а на ремонт никто их не забирает. Если ничего не делать и отремонтированную турбину не доставить, то рано или поздно "Северный поток" вообще остановится. Для европейцев это проблема, потому что им газ взять в дополнительных объемах не откуда, и это срывает им подготовку к отопительному сезону», - объяснил Юшков.
Решением проблемы мог бы стать запуск «Северного потока-2» - не так давно об этом говорил и президент России Владимир Путин. Но проект стал жертвой европейской бюрократии и символизма.
«Россия предлагает со своей стороны выход: давайте запустим «Северный поток-2», он абсолютно новый, там турбины российские, поэтому мы не будем зависеть от Канады. Там вопрос бюрократии, а не технологий каких-то, просто европейцы не разрешают его запустить. Они сделали «Северный поток-2» символом российской политики, хотя в реальности он работает на территории Евросоюза чуть ли не два года. «Северный поток-1» часть газа сдавал в продолжении «Северного потока-2», потому что они на берег выходят в одной точке в Германии», - отметил Юшков.
Пока в Европе выбрали другой путь – решили зимовать без российского газа, для чего потребуется увеличить загрузку угольных станций и АЭС при одновременном сокращении потребления имеющегося газа на 15%. Мера уже не устроила ряд стран – например, Испанию и Португалию.
Если проблему с турбинами не решить, и «Северный поток» остановится, сократить потребление газа на 15% будет уже явно недостаточно, подчеркивают эксперты.
«Никто не знает, откуда они взяли эти 15%. Это очень зыбкий показатель, поскольку они исходят из сегодняшнего объема потребления газа и сегодняшнего объема подачи газа. А тут получается, что, если ничего не делать, «Северный поток» вообще остановится, то есть подача газа уже будет не такой, когда ЕС принимал этот план», - отметил в беседе с «Радиоточкой НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Между тем Евросоюз всё же согласовал добровольное сокращение объемов потребляемого газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Биржевые цены на газ в Европе, тем временем, обновили рекорд с марта текущего года, превысив $2 200 за тысячу кубометров по состоянию на вечере 26 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Сотовые операторы перестанут бесплатно раздавать сим-карты
- Макрон предположил сроки последствий продовольственного кризиса
- Врач Байден сообщил о почти полном выздоровлении президента
- «Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай
- Доллар на бирже превысил 60 рублей
- Украинцы требуют от Зеленского возобновить переговоры с Россией
- СМИ: Берлин передал Киеву РСЗО Mars II
- Минобороны обвинило западные СМИ в фейках о мобилизации в РФ
- Украина просит газовый ленд-лиз у США, чтобы перезимовать
- Присутствие России в Африке вызвало беспокойство у Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru