СМИ: Европа угодила в свою же ловушку из-за угроз ввести эмбарго на российский газ
Страны Европы угодили в «собственную ловушку» из-за своих угроз ввести эмбарго на газ из России, сообщает Le Figaro.
Как напоминает французское издание, с 24 февраля Европейский союз неоднократно угрожал Москве положить конец своей «зависимости» от российского газа, однако так этого не сделал, испугавшись экономических и социальных последствиями такого решения. Также этому помешало упорство ряда стран.
В результате, угрожая РФ введением эмбарго, европейцы «попали в переплет». При этом для Москвы финансовые последствия сокращения поставок газа безболезненны, поскольку резкий рост цен на этот энергоноситель в значительной степени компенсирует снижение объема экспорта.
В то же время европейцам, вероятно, придется ускорить процесс избавления от «газовой зависимости».
Напомним, сокращение объемов поставок российского газа в Германию создаст трудности производителям бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств.
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