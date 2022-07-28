В ФРГ призвали задействовать «Северный поток – 2»

В нем отмечается, что поставки газа из России ограничиваются, а в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем. «На острове Рюген, возле которого загружаются балтийские газопроводы из России, местные политики агитируют за "Северный поток – 2"», – следует из документа.

Подписи под ним поставили руководители городских управлений Бергена, Зеллина, Засница, Бинца и ряда других городов. Они считают, что курс Берлина на отказ от российских энергоносителей ошибочный и угрожает энергетической безопасности страны.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» категорически невозможен, это станет поражением для стремящегося отказаться от российского газа Евросоюза. По его словам, Берлину стоит найти альтернативы поставкам газа из РФ.

