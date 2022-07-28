В ФРГ призвали задействовать «Северный поток – 2»
Руководители семи городов немецкого Рюгена призвали региональное и федеральное правительства ФРГ задействовать российский трубопровод «Северный поток – 2», сообщает RTL News со ссылкой на документ.
В нем отмечается, что поставки газа из России ограничиваются, а в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем. «На острове Рюген, возле которого загружаются балтийские газопроводы из России, местные политики агитируют за "Северный поток – 2"», – следует из документа.
Подписи под ним поставили руководители городских управлений Бергена, Зеллина, Засница, Бинца и ряда других городов. Они считают, что курс Берлина на отказ от российских энергоносителей ошибочный и угрожает энергетической безопасности страны.
Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» категорически невозможен, это станет поражением для стремящегося отказаться от российского газа Евросоюза. По его словам, Берлину стоит найти альтернативы поставкам газа из РФ.
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