Символы и боль Поклонской: Путин уволил экс-прокурора Крыма из Россотрудничества

Бывшие коллеги Поклонской по Россотрудничеству попрощались с ней максимально политкорректно.

«Наталья Владимировна за время работы проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников, занималась правозащитной работой, организовывала доставку гуманитарной помощи в освобождённые районы Украины, сделала очень многое для возвращения наших военнопленных домой», - написали они в Telegram-канале, назвав экс-заместителя федерального агентства бесстрашной и эффективной и пожелав Поклонской успехов в её будущей работе.

Действительно, уже в первый месяц проведения военной спецоперации России на Украине экс-депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма и зампред Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» призвала россиян помогать рядовым украинцам.

«Я призываю людей к человечности. Это, то что я могу делать на своем уровне: поехать и передать людям лекарства, как угодно. Им нельзя со мной встречаться, чтобы не увидели – я передаю через других людей. Сейчас я делаю это как представитель Россотрудничества. Но мне никто не давал таких указаний, я сама проявляю инициативу. В Фонд доктора Лизы приходила девушка, приносила ящик с детским питанием – для людей в Украину… Вот так надо поступать! Просто людей поддерживать… там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать, хотя бы сказать доброе слово», - рассказала экс-прокурор.