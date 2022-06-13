Символы и боль Поклонской: Путин уволил экс-прокурора Крыма из Россотрудничества
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская проработала в новом статусе всего 4 месяца — ровно столько же, сколько была послом РФ в Кабо-Верде.
Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Поклонская уточнила, что решение принято в связи с «переходом на другую работу». Об этом она написала она в своем Telegram-канале и поблагодарила главу государства.
«Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!» - написала бывшая замглавы Россотрудничества.
Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы, Поклонская была назначена замглавы Россотрудничества 2 февраля.
Бывшие коллеги Поклонской по Россотрудничеству попрощались с ней максимально политкорректно.
«Наталья Владимировна за время работы проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников, занималась правозащитной работой, организовывала доставку гуманитарной помощи в освобождённые районы Украины, сделала очень многое для возвращения наших военнопленных домой», - написали они в Telegram-канале, назвав экс-заместителя федерального агентства бесстрашной и эффективной и пожелав Поклонской успехов в её будущей работе.
Действительно, уже в первый месяц проведения военной спецоперации России на Украине экс-депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма и зампред Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» призвала россиян помогать рядовым украинцам.
«Я призываю людей к человечности. Это, то что я могу делать на своем уровне: поехать и передать людям лекарства, как угодно. Им нельзя со мной встречаться, чтобы не увидели – я передаю через других людей. Сейчас я делаю это как представитель Россотрудничества. Но мне никто не давал таких указаний, я сама проявляю инициативу. В Фонд доктора Лизы приходила девушка, приносила ящик с детским питанием – для людей в Украину… Вот так надо поступать! Просто людей поддерживать… там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать, хотя бы сказать доброе слово», - рассказала экс-прокурор.
В апреле чиновница называла буквы Z и V «символом горя и трагедии». Журналисты гадали, не призывает ли она Владимира Путина остановить спецоперацию?
«Я призываю весь мир прекратить разжигание ненависти и вражды, поставлять оружие, тем самым убивая друг друга и уничтожая природу. <…> Спорить о символах бессмысленно. Они только дают повод для оскорблений и обвинений. Самое ценное - это человеческая жизнь и мир. Это не может быть свалено на президента Путина», - ответила Поклонская.
После этих высказываний глава комитета по законодательству Госсовете Крыма Сергей Трофимов заявил, что в парламенте намерены рассмотреть вопрос о лишении госнаград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, сообщает «Коммерсант».
«Слова Поклонской по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой, для которых эти символы, определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой», — подчеркнул Трофимов.
В мае в интервью немецкому изданию Der Freitag призналась, что как урожденная украинка не чувствовала после начала спецоперации «ничего, кроме боли».
«Я украинка, и с 2014 года являюсь гражданкой России по известным причинам. 24 февраля началась военная операция. Что я могу там чувствовать, кроме боли?» - сказала она.
Политолог Павел Салин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» причины переназначений Натальи Поклонской ее неуправляемостью и неудобством для властей. Время показало, что и на последней должности бывший прокурор Крыма не вписалась в систему.
«Поклонская – неудобная для властей, она неуправляемая. Для российских властей ключевая добродетель любого системного политика или чиновника – это управляемость. Поклонская опасна тем, что у нее есть свои собственные взгляды и своя позиция, которую она не боится декларировать. А от неуправляемых элементов власть избавляется», - указал он.
Яркая карьера бывшего прокурора еще украинского Крыма в России обещала быть не менее красочной. Однако, Поклонская не смогла удержаться в кресле депутата Госдумы надолго. Например, она раньше российского лидера решила пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым. Так, в конце мая 2021 года Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. Ее не без скандала назначили послом России в Кабо-Верде, откуда она уволилась по собственному желанию. И спустя четыре месяца перевели на вторые роли в Россотрудничество.
Поклонская в России критиковала фильмы и извинялась, выходила замуж и разводилась, делала яркие фотосессии. Словом, оказалась совсем не стандартным политиком. Но до «жириновского в юбке» оказалось очень далеко. «Няш-Мяш».
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