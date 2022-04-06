Поклонская прокомментировала события в Буче

По её словам, она не верит обвинениям в адрес России, а в объективность каких-либо выводов поверит только после личного участия в расследовании.

«Давайте попробуем ответить на один вопрос: кто получил выгоду от подобного зверства? Варианты ответов найдите сами», - отметила Поклонская.

Она также считает, что правду, скорее всего, «никто никогда не узнает».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения по ситуации в украинской Буче в адрес России — «хорошо срежиссированное трагическое шоу», сообщает RT.

