Поклонская прокомментировала события в Буче
Заместитель главы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале заявила, что тот, кто причастен к произошедшему в украинской Буче «питает ненависть и к украинцам, и к русским».
По её словам, она не верит обвинениям в адрес России, а в объективность каких-либо выводов поверит только после личного участия в расследовании.
«Давайте попробуем ответить на один вопрос: кто получил выгоду от подобного зверства? Варианты ответов найдите сами», - отметила Поклонская.
Она также считает, что правду, скорее всего, «никто никогда не узнает».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения по ситуации в украинской Буче в адрес России — «хорошо срежиссированное трагическое шоу», сообщает RT.
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