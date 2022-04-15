Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма о ракетном ударе по Киеву

В своём Telegram-канале она написала, что вместо этого ждёт «урегулирования страшного конфликта и мира», а также «восстановления разрушенной инфраструктуры и отношений».

«Я, конечно, не могу говорить за всех крымчан, как Константинов. Но как крымчанка считаю своим долгом сказать свое мнение. Я не жду полета ракеты «Искандер» или чего-то посерьёзнее вообще никуда — тем более в Киев», — заключила Поклонская.

Ранее Константинов в своём Telegram-канале написал, что Украина долго вынашивала план нападения на Донбасс и Крым, и жители полуострова, по его мнению, «ждут, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер» или что-то более серьёзное».

